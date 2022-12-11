عصابة تهرب حبوب هلوسة من أوروبا لأمريكا الجنوبية عبر المراكب الشراعية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بيريوديستاس" الإسبانية إن الزوارق والمراكب الشراعية أصبحت من الطرق الجديدة التي يتبعها تجار المخدرات لتهريبها من أوروبا لأمريكا الجنوبية، حيث قامت عصابة مكونة من 5 أفراد بمحاولة تهريب حبوب مخدرة وهلوسة تصل إلى مليون و200 ألف حبة.

واعترضت الرقابة الجمركية لوكالة الضرائب الإسبانية، في عملية مشتركة مع الشرطة الوطنية في إطار مشروع "إمباكت" ، لأول مرة شحنة بحرية من عقار إم دي إم إيه ، وهو عقار اصطناعي يعمل كمنشط ومهلوس ، من من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتراض المراكب الشراعية التي كان يتم فيها نقل المخدرات من قبل زورق الدورية "Fénix V" التابع لدائرة مراقبة الجمارك عندما بدأ ملاحته من قادش إلى الأرجنتين بـ 56 كيلوجراما من حبوب الهلوسة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم القبض على خمسة أشخاص ، ثلاثة في ماربيا واثنان آخران في طريفة ، عندما بدأوا في الإبحار نحو جزر الكناري ، حيث كانوا يعتزمون الحصول على الإمدادات للإبحار لاحقًا إلى الأرجنتين مع المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين قاموا باستغلال كأس العالم ، ونسقوا تحرك المراكب الشراعية بالتزامن مع جداول مباريات المنتخب الإسبانى في المونديال.

بدأت العملية في نهاية أكتوبر الماضي عندما أصبح معروفًا أن هناك كمية كبيرة من المخدرات الاصطناعية تم عرضها على منظمات إجرامية مختلفة في كوستا ديل سول بقصد توزيعها في وقت عيد الميلاد.

في وقت لاحق ، اكتشفوا أن هذا المخدر يتم إرساله ، عن طريق البحر ، من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، كما تم تأكيد هذه المعلومات من قبل الدرك الوطني الأرجنتيني ، الذي قدم معلومات عن وصول مواطن أرجنتيني إلى إسبانيا من البرازيل لتولي مسؤولية المراكب الشراعية التي سيتم استخدامها في نقل المخدرات.

وكان هناك أيضًا تعاون بين الشرطة القضائية البرتغالية واليوروبول والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ، في إطار مشروع "إمباكت".

وقام الأربعة الذين تم التحقيق معهم بإصلاح المنطقة الداخلية للقارب ، بينما ظل الأرجنتيني الخامس ، المقيم في ماربيا ، على اتصال دائم معهم ، حيث تمكن من مراقبة كيفية توفير الأدوات وألواح الألمنيوم والخشب لركاب المراكب الشراعية.

وفي نهاية نوفمبر أعاد المعتقلون تسمية المراكب الشراعية وبدأ اثنان من الذين تم التحقيق معهم في الإبحار ، واضطروا إلى اللجوء إلى ميناء طريفة بعد تعرضهم لانهيار، و بمجرد الانتهاء من هذه المهام ، بدأ أفراد الطاقم في الإبحار ، نحو جزر الكناري ، حيث كانوا يعتزمون الحصول على الإمدادات للإبحار لاحقًا إلى الأرجنتين.

في اللحظة التي غادر فيها القارب طريفة ، اعترض زورق الدورية "Fenix V" التابع لدائرة مراقبة الجمارك في مصلحة الضرائب القارب ، وبعد عدة ساعات من البحث ، قام محققو الشرطة و SVA وأعضاء GOIT ، اكتشفوا حجرة سرية مكونة من ألواح الألمنيوم ، والتي كانت موجودة أسفل خزانة المطبخ.