طقس بنى سويف اليوم.. استقرار فى الأحوال الجوية وسطوع لأشعة الشمس

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة سطوع لأشعة الشمس مع استقرار الأحوال الجوية واختفاء السحب، وتصل درجة الحرارة الآن بمحافظة بنى سويف 17 درجة مئوية.

من جانبة واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاته التفقدية لمراجعة خطة استعدادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لموسم الشتاء، تحسبا لأية أمطار أو سيول محتملة، حيث قد قام المحافظ بتشكيل لجنة تحت اشراف السكرتير العام المساعد لمتابعة خطة عمل إدارات الأزمات بكل جهة تنفيذية،خاصة الجهات المسئولة عن المرافق العامة والحيوية،مثل: شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالتعاون والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة، وذلك في اطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الاستعدادات في هذا الشأن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.