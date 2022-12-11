طقس الإسماعيلية اليوم.. سطوع الشمس وانتظام حركة السفن والمعديات بالقناة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، طقس خريفى إلى صيفى وسطوع الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما انتظمت حركة الملاحة وعبور السفن فى قناة السويس وحركة معديات السيارات والأفراد على طول قناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.