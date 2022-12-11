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ضبط 36 ألف كتاب تعليمي بالأزبكية دون تفويض

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:46 م
ضبط 36 ألف كتاب تعليمي بالأزبكية دون تفويض حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبالتفتيش عُثر بداخلها على (عدد 36550 نسخة كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة ، وإرتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جرائم الملكيه الفكريه

المصنفات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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