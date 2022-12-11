ضبط عاطل بالمنوفية عقب إعلانه اتجاره فى المخدرات على موقع للتواصل الاجتماعى

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت منذ قليل مباحث مركز قويسنا في مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط عاطل بمنشأة دملوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك بعد قيام المتهم بالنشر على موقع التواصل الاجتماعى، بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك بعد قيام المتهم بوضع ورقة على موقع التواصل الاجتماعى بقيام بالاتجار فى المواد المخدرة، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.