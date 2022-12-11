ضبط طالب يستعرض بسيارة بدون رخصة بصحراوى الإسماعيلية معرضا حياة الآخرين للخطر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

برعونة شديدة، ظهر سائق متهور على طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، معرضا حياة الآخرين للخطر وهو يتلاعب بالسيارة، وتبين أنه طالب لا يحمل أية تراخيص.

وكشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى ومنع باقى السيارات من التخطى ، معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب " لا يحمل تراخيص قيادة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.