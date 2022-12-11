اليوم السابع
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ضبط طالب يستعرض بسيارة بدون رخصة بصحراوى الإسماعيلية معرضا حياة الآخرين للخطر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:42 ص
ضبط طالب يستعرض بسيارة بدون رخصة بصحراوى الإسماعيلية معرضا حياة الآخرين للخطر حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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برعونة شديدة، ظهر سائق متهور على طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، معرضا حياة الآخرين للخطر وهو يتلاعب بالسيارة، وتبين أنه طالب لا يحمل أية تراخيص.
 
وكشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى ومنع باقى السيارات من التخطى ، معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسماعيلية. 
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب " لا يحمل تراخيص قيادة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

القيادة

حوادث

حوادث الطرق

صحراوي الاسماعيلية



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