"صحة الدقهلية": إجراء أول حالة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم إجراء أول حالة غسيل بريتونى بمستشفى السنبلاوين العام، بعد تكوين فريق طبى وتدريبه على الغسيل البريتونى، من خلال الدكتور أحمد محمد البيلى مدير ادارة الكلى، والدكتور أسامة الشحات استشارى أمراض الكلى ونقيب أطباء الدقهلية، والدكتور حامد عزت العراقى استشارى الكلى.

كما كشف مكين أن اجراء جراحة تركيب القسطرة الخاصة للغسيل البريتونى تم بالتنسيق مع فريق الغسيل البريتونى بمستشفى منية النصر المركزى وبحضور الدكتور نبيل عبد الرحيم استشارى الجراحة والدكتور عبد المنعم التهامى رئيس قسم الكلى بمنية النصر.

يذكر أن خدمة الغسيل البريتونى خدمة تخصصية نادرة وهامة وتنقذ أرواح العديد من مرضى الفشل الكلوى الذى قد لا يكون الغسيل الدموى التقليدى مناسبا لهم لعدة أسباب من اهمها عدم توفر الأوعية الدموية المناسبة للغسيل الدموى أو وجود ضعف شديد بعضلة القلب أو صعوبة فى نقل المريض من منزله إلى المستشفى ثلاث مرات اسبوعيا لاجراء الغسيل الدموى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وتقديره لإدارة مستشفى السنبلاوين العام، وادارة الكلى بالمديرية وفريقى العمل المتميزين بمستشفى السنبلاوين العام ومستشفى منية النصر المركزى مشيداً بالعمل التعاونى الجماعى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وحرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على توفير الخدمات الطبية النادرة.