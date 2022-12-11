زراعة 150 ألف فدان قمح و 90 ألف بنجر فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم زراعة 150 ألف فدان قمح، حتى الآن بمراكز المحافظة، وإنه من المستهدف زراعة 217 ألف فدان، وتشهد قرى مراكز المحافظة حملات توعية ضد الحشائش العريضة والنجيلية، بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بالقمح ومركز البحوث.

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم زراعة 90 ألف فدان بنجر حتى تاريخه ومستهدف 100 ألف فدان، مؤكداً أن الإدارات الزراعية تنظم ندوات توعية، لزراعة القمح وترشيد استخدام المياه لزيادة الانتاج والمحافظة على التربة وذلك بحضور مسؤولين مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بالإدارة المركزية والإرشاد الزراعي وجهاز تحسين الأراضي.