اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم مؤتمر أيادى مرفوعة للجنة الصلاة بالكنيسة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:37 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم مؤتمر أيادى مرفوعة للجنة الصلاة بالكنيسة مؤتمر لجنة الصلاة
كتب ــ محمد الأحمدى

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اختتم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمرا نظمته لجنة الصلاة بعنوان "أيادي مرفوعة"، إذ انعقد على مدار ثلاثة أيام بحضور 60 فردا من الكنائس الأسقفية بمصر، وذلك بمنطقة العبور.
 
وفي عظته، تحدث رئيس الأساقفة عن أهمية الصوم والصلاة وأوضح أن الصوم هو قمع شهوات الجسد بغرض قضاء وقت أكثر مع الله للصلاة. كما قال: يريدنا الله أن نحول أعيننا عن الأمور العادية ومصدر الغذاء الجسدي اليومي من مأكل ومشرب وملبس إلى مصدر الغذاء الروحي الذي هو الله نفسه.
 
وتضمن المؤتمر صلوات من أجل الإبروشية والكنائس والأوضاع في البلاد كما شمل تعليم عن الصلاة لتشجيع حركة الصلاة في الكنائس، والذي جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي انعقدت في الشهور السابقة.
 
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الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مؤتمر ايادى مرفوعه



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