حبس منتحل صفة 4 أيام لاتهامه بالتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير وانتحال صفة، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت النيابة العامة خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات، واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن بنى سويف تم ضبطه حال تواجده بمحافظة بنى سويف، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - أكلاشيه - عدد من شهادات التقدير "خالية البيانات" منسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة – عدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم والصور الشخصية منسوب صدورهم لذات الحملة)، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق الواتس آ ب تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامى، ورسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبيع تلك المحررات المزورة لمن يرغب نظير أموال مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.