اليوم السابع
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حبس مالك مركز طبى يجرى العمليات بدون ترخيص فى الجيزة 4 أيام

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:22 ص
حبس مالك مركز طبى يجرى العمليات بدون ترخيص فى الجيزة 4 أيام مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس مالك مركز طبى بكرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات جراحية غير مشروعة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إدارة المراكز الطبية غير المرخصة. 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه وكذا (عدد 5 عاملين آخرين بالمركز مقيمون بدائرة المركز)، كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه غير المشروع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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