جنايات القاهرة تقضى بالإعدام شنقا لقاتل زوجته فى منطقة المقطم

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في المقطم بالإعدام شنقاً، وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر محمود و أكرم عبد المنعم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

أمر الإحالة كشف أن المتهم في غضون شهر مايو بدائرة قسم شرطة المقطم قتل المجني عليها، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها لما بينهما من خلاف، بأن دبر لجريمته وما أن ظفر بها وحيده حتي كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام أداة تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص "حجر"، قاصدا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة أنه تقدمت تلك الجناية في نفس المكان والزمان جناية آخرى، وهي خطف المجني عليها بأن قام باستدراجها متجها لمكان خلا من أعين المارة وأوهمها بحل الخلاف الواقع بينهما، فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية إبعادها عن ذويها.

كما قام المتهم بسرقة الهاتف المملوك للمجني عليها وقام باستخدامه بإرسال رسائل منه لذاته، مضمونها أنها قد هربت وتركت نجلها له برغبتها، قاصدًا من ذلك إخفاء أثر جريمته والتخلص من العقوبة.