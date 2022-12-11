جامعة السادات: الكشف على 239 حالة بعزبة الأهالى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الأحد الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية، بقرية عزبة الأهالي بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وتأتي القافلة ضمن خطة القوافل التي تشارك بها الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا، وتماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية.

تأتي القافلة برعاية الدكتور"خالد محمود جعفر" رئيس الجامعة . وإشراف المهندس حمدي الشامي مديرعام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة . ضمت القافله العديد من العيادات من(باطنه ، أطفال ، عظام ، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

وأكد جعفر أن القافله تأتي إنطلاقاً من دور الجامعه ومسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، كما أوضح أيضاً أن الجامعه حريصه على تقديم الخدمات الصحيه والإجتماعيه والنفسيه لجميع منسوبيها.كما أعرب عن سعادته البالغه بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئيه والتنمويه ، وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادره متمثله فى كلية الطب البيطري، والإداره الطبيه ، ومعهد الهندسه الوراثيه، والإداره العامه لخدمة المجتمع، ومؤسسة حياة كريمة ، وأشاد سيادته بالآداء الرائع لفريق عمل القافله ومشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل الشامله ، لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا فى المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز وقري المنوفية "منوف والباجور وقويسنا " .

كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر إحتياجا.

تم توقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان. وقد بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة " 239 " حاله بواقع 60 حاله أطفال، 45 حاله باطنه ، 35 حاله جلدية ،54 حاله تحاليل و 45 حاله عظام .كما أعرب الاهالى عن سعادتهم الباليه ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.