اليوم السابع
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جامعة الأقصر تنظم دورتي "أخلاقيات البحث العلمي والإدارة الجامعية"

الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:50 م
جامعة الأقصر تنظم دورتي "أخلاقيات البحث العلمي والإدارة الجامعية" جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برنامج "أخلاقيات البحث العلمي" وبرنامج "الإدارة الجامعية" on line، فى وقت واحد على التوازى، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يؤدى دوره بتنفيذ خطط التدريب المعتمدة فى مجالات "التدريس – البحث العلمى – القيادة والإدارة – الاتصال والتعامل مع المجموعات – إعداد المدربين"، الذى بدأ أمس السبت 10 ديسمبر بمشاركة الدكتور رضا على السيد، والدكتور مايكل مجدى، والدكتور صلاح أبو الحسن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة يهدف إلى تنمية القدرات التطويرية للقيادات الأكاديمية والإدارية ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة والطلاب بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات التعليم العالى بالجامعة.

وتقدم الدكتور محمود النوبى أحمد مدير المركز، نيابة عن فريق إدارة المركز بخالص الشكر للدكتور رئيس الجامعة لعمله الدؤوب على تميز الجامعة بإداراتها وكلياتها ومراكزها، حيث أصبح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر فى مصاف المراكز الكبرى المعروفة على مستوى الجامعات المصرية بفضل توجيهاته.

 


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