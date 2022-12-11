ثوران بركان "فويجو" على بعد 35 كيلومترا من عاصمة جواتيمالا

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن السلطات في جواتيمالا لم تأمر حتى الآن بإجلاء السكان بسبب نشاط بركان "فويجو".

وكان ثوران عنيف للبركان قد دمر في الثالث من يونيو عام 2018 منطقة سان ميجيل لوس لوتس وجزءا من طريق في بلدة ألوتينانجو القريبة، ما أسفر عن مصرع 215 شخصا.

يذكر أن بركان فويجو هو بركان طبقي نشط في جواتيمالا وذلك على حدود المناطق الإدارية: تشيمالتينانغو وإسكوينتلا وساكاتيبيكيز، حيث يتواجد على بعد 16 كيلومترا (9.9 ميل) من الجانب الغربي لمدينة أنتيجوا جواتيمالا التي تعتبر إحدى أشهر الوجهات السياحية في البلاد.