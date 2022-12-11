تنفيذ 4 مشروعات كبرى بتكلفة 280 مليون جنيه لحماية شواطئ مطروح

كما أنه جارى العمل في إنشاء سد الحماية بوادى إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه للحماية من السيول والإستفادة من مياه الأمطار مع استكمال اجراءات الإنشاء بباقى الوديان بالتعاون مع وزارة الرى ، تنفيذ 6 محطات تحلية لمياه الأبار منها 4 محطات تحلية بعدد 4 قرى بمبادرة حياة كريمة مع استكمال باقي القرى ،ومحطتين من خلال مركز التنمية المستدامة ،لتوفير مياه الشرب لمواطني هذه القرى والزراعات والثروة الحيوانية بها، تطبيق خطة الدولة في تطوير نظم الري الحديث بمنطقة قرى الخريجين بمدينة الحمام. وكذلك تشجيع مزارعى سيوة

وفى مجال حماية الشواطئ ، تم تنفيذ 4 مشروعا بتكلفة 280.58 مليون جنيه ، وهى مشروع حماية وتطوير خليج مطروح (مرحلة أولى) بتكلفة 30.64 مليون جنيه ، مشروع حماية شاطئ منطقة الأبيض (مرحلة أولى) بتكلفة 67.27 مليون جنيه

كما جارى تنفيذ مشروع حماية وتطوير خليج مطروح (مرحلة تانية) بتكلفة 9.42 مليون جنيه تنفيذ حماية وتطوير شاطئ منطقة الأبيض (مرحلة تانية) بتكلفة 173.250 مليون جنيه، مشروعات تطوير الشواطئ بتكلفة 101 مليون جنيه وتشمل انشاء عدد ( 5) بوابات علي شواطئ بمطروح ، تطوير شاطئ روميل بمطروح بتكلفة 15 مليون ، تطوير شاطئ الغرام بتكلفة 50 مليون ، تطوير مزار كليوباترا بتكلفة 20 مليون



