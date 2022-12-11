اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:02 م
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تنفيذ 4 مشروعات كبرى بتكلفة 280 مليون جنيه لحماية شواطئ مطروح

الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:08 م
تنفيذ 4 مشروعات كبرى بتكلفة 280 مليون جنيه لحماية شواطئ مطروح شاطئ مطروح - أرشيفية
كتبت - جاكلين منير

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شهدت محافظة مطروح، مشروعات تنموية كبرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى مجال حصاد مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار، مع التوسع في إنشاء الآبار وسدود الخزانات، وإعادة تأهيل صيانة الآبار الرومانية وغيرها من السلوم حتى الضبعة خلال الأعوام الثلاث الماضية، و تم تنفيذ 3989 بئر نشو بسعة تخزين 422210 م٣ وتنفيذ عدد 250 خزان سعات مختلفه، بسعة تخزين 84600 م٣، وتنفيذ ورفع كفاءة عدد 273 بئرا رومانيا وبئر نشو بسعة تخزين 86368 م٣.

كما أنه جارى العمل في إنشاء سد الحماية بوادى إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه  للحماية من السيول والإستفادة من مياه الأمطار مع استكمال اجراءات الإنشاء بباقى الوديان  بالتعاون مع وزارة الرى ، تنفيذ 6 محطات تحلية لمياه الأبار منها 4 محطات تحلية بعدد 4 قرى بمبادرة حياة كريمة  مع استكمال باقي القرى  ،ومحطتين من خلال مركز التنمية المستدامة ،لتوفير مياه الشرب لمواطني هذه القرى والزراعات والثروة الحيوانية  بها، تطبيق خطة الدولة في تطوير نظم الري الحديث بمنطقة قرى الخريجين بمدينة الحمام. وكذلك تشجيع مزارعى سيوة

 

وفى مجال حماية الشواطئ ، تم تنفيذ 4 مشروعا بتكلفة 280.58 مليون جنيه ، وهى مشروع حماية وتطوير خليج مطروح (مرحلة أولى) بتكلفة 30.64 مليون جنيه ، مشروع حماية شاطئ منطقة الأبيض (مرحلة أولى) بتكلفة 67.27 مليون جنيه

كما جارى تنفيذ مشروع حماية وتطوير خليج مطروح (مرحلة تانية) بتكلفة 9.42 مليون جنيه تنفيذ حماية وتطوير شاطئ منطقة الأبيض (مرحلة تانية) بتكلفة 173.250 مليون جنيه، مشروعات تطوير الشواطئ بتكلفة 101 مليون جنيه وتشمل انشاء عدد ( 5) بوابات علي شواطئ بمطروح ، تطوير شاطئ روميل بمطروح بتكلفة 15 مليون ، تطوير شاطئ الغرام بتكلفة 50 مليون ، تطوير مزار كليوباترا بتكلفة 20 مليون

 


 

 


مطروح

محافظة مطروح

مشروعات مطروح

مشروعات محافظة مطروح



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