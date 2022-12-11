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تعليم القليوبية تعتمد جدول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:52 م
تعليم القليوبية تعتمد جدول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الجدول
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تنطلق في 18 من الشهر الجاري لمدة 4 أيام، حتى 21 من ذات الشهر.

 
وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الجدول كالتالي، الأحد 18 ديسمبر المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإثنين 19 ديسمبر اللغة العربية والتربية الدينية، الثلاثاء 20 ديسمبر اللغة الانجليزية والعلوم.
 
كما تضمن الجدول الأربعاء 21 ديسمبر الرياضيات والدراسات الاجتماعية، على أن يكون الإمتحان فترة دراسية لكل مادة.
 
وأكدت وكيل تعليم القليوبية، أن ضوابط والتعليمات الامتحان هي وضع إختبارات المهام الادائية بواسطة التوجية الفني للمادة وعدم التعديل في جدول المهام الادائية وتعليق الجدول في مكان بارز.

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