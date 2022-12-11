تجهيز مشتل مدرسة فاطمة الزهراء بإسنا للمشاركة بمسابقة "أفضل حديقة" في مصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، التجهيزات التى تتم على قدم وساق، داخل مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، للمشاركة فى مسابقة "أجمل حديقة مدرسية" في مصر، وذلك بعد نجاحها فى السنوات الماضية فى الحصول على المركز الثالث على الجمهورية بتلك المسابقة، ويتجهز الجميع لدخول المسابقة والحصول على المركز الأول.





وفي هذا الصدد يقول ياسر القدار مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمدينة إسنا، أنه يجرى العمل على قدم وساق، لتجهيز حديقة المدرسة بكل ما هو جميل ومبهج للطلبة والضيوف من حول إدارة إسنا التعليمية، وذلك للتأكيد على أن حديقة المدرسة تستحق أن تكون ضمن أفضل الحدائق بالمدارس حول مصر، والتى يشرف على تجميلها كل من إبراهيم الزعاف وكيل المدرسة، وحمادة شعبان مدرس التربية الزراعية، وعبد الله أحمد عبد المحسن وعبد الكريم محمد أبو العلا معلمى التربية الزراعية بالمدرسة.

ويقول إبراهيم الزعاف وكيل المدرسة، أن حديقة المدرسة حصلت منذ 3 أعوام على المركز الثالث فى مسابقة أجمل حديقة بمدارس مصر، حيث أنه تم عمل اضافات وتطوير كبير على مدار السنوات الماضية، وخلال زيارة التوجيه العام للمدرسة لمسوا المجهود الكبير والإضافات بالحديقة وقرروا أن تدخل المدرسة في المسابقة على مستوى الجمهورية من جديد هذا العام، للتصفية على 3 مدارس تحصل على المراكز الأولى والثاني والثالث على الأقصر، ثم التصعيد على مستوى الجمهورية.

ويضيف إبراهيم الزعاف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً العمل على قدم وساق فى بداية الموسم للزراعات الحولية بحديقة المدرسة لكي يتم تحضينها في شهر فبراير المقبل وهي فترة التقييم الأساسي للمدرسة، موضحاً أنه تم تبديل وإعادة انشاء الحديقة فى عام 2016، وحصلت المدرسة على المركز الثالث على الجمهورية عام 2020/2021م، وتأمل المدرسة هذا العام 2021/2022م بعد ترشيح الحديقة بأن تحصد المركز الأول على الجمهورية، وذلك ضمن مشروع "اتحضر للأخضر" ضمن ملف التغيرات المناخية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما كشف حمادة شعبان مدرس التربية الزراعية بالمدرسة، أنه تضم حديقة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمدينة إسنا، عدد كبير ومتنوع من الأشجار ومنها مايلي:- (أشجار الفيكس - الكايا – التوت – خف الجمل – المانجو – النبق – كاتيا نيدونا – جكاندرا – بوانسيانا – ليمون – نخيل بلح – حب عزيز – جوافة – فل – ورد بلدى – ثيكوما صفراء – تين بلدى – ديدونيا – وغيرها)، كما تضم الحديقة نباتات طبية وعطرية تشمل ما يلي:- (البابونج – البردقوش – لافندر – منثول – نعناع بلدى – أكليل الجبل – زعتر – كسبرة – سيث وغيرها)، وضمن مبادرة ازرع غذائك تم دعم الحديقة بما يلي:- (موز – طماطم – قرطم – كرنب – بصل – ملوخية وغيرها).

ويضيف حمادة شعبان لـ"اليوم السابع"، أنه تضم المدرسة أيضاً عدد كبير من الأشجار والزراعات المختلفة ومنها مايلي:- (أذن الأرنب – ذيل الجمل – ابره المسيح – الشمعدان – صوابع زينب – الخيار البلدى – الكلية – الكلانشو – صباح الكافر – لسان الثور – زينيا – فيربينيا – قطيفه – بتنوثيا – عرف الديك – قرنفل – عصفور الجنة – وغيرها من الأنواع المختلفة بكميات متنوعة).



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