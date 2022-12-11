تجهيز أماكن انتظار سيارات وطرحها بمزاد لأول مرة في الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، عن تجهيز أماكن انتظار سيارات لأول مرة وطرحها بمزاد، حيث تقرر طرح مزاد (علني عام) لعملية طرح استغلال أماكن انتظار السيارات بعدد من الشوارع الآتية : (شارع السرب السياحي - خلف مسجد الشبان المسلمين - منطقه امام جو باص بشارع رمسيس - منطقة بساحة احمد النجم- عدد (2) شارع متفرع من شارع خالد بن الوليد نزله الزناتي وشارع العندليب)، و تحدد جلسة يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجارى الساعة الـ 10 صباحاً.

وتقرر أن تعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، وتسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (299) جنيها، بالإضافة إلى (41.68) جنيه قيمة مضافة للنسخة الواحدة تسدد بخزينة مجلس مدينة الأقصر وتضاف خمسة جنيهات في حالة طلبها بالبريد، وتأمين دخول المزاد مبلغ قدره (20000) ألف جنيه يزاد إلى نسبة (10) % من القيمة الرأسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو.

وقال رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه من يرغب بالدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة، والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية:- (الأصل للإطلاع - كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على أصل الإقرار المرفق بالكراسة- صورة البطاقة الضريبية السارية - صورة السجل التجاري ساري- صحيفه الحاله الجنائيه حديثه - صورة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبة للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهادة بعدم وجود مديونية) القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون 150 لسنة 2020 ، مكملين لهذا الإعلان.