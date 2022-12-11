اليوم السابع
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تايوان تعلن اختراق 6 مقاتلات صينية مجالها الجوى

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:53 م
تايوان تعلن اختراق 6 مقاتلات صينية مجالها الجوى تايوان
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، رصد 6 مقاتلات صينية عبرت الخط الأوسط الفاصل بينها وبين الصين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بين الساعة 6 صباحا يوم السبت والساعة 6 صباحا يوم الأحد، تم اكتشاف 6 مقاتلات صينية، بما في ذلك طائرتان دون طيار، في المجال الجوي بالقرب من تايوان.

وأضافت أنه تم رصد 13 طائرة و4 سفن حربية صينية تعمل في مضيق تايوان خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن المقاتلات الصينية عبرت الخط الأوسط الفاصل، ودخل معظمها المجال الجوي جنوب غربي تايوان.

وأكدت أنه تمت مراقبة تحركات الطائرات الصينية بعناية من قبل القوات الجوية التايوانية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات التي تم رصدها، تشمل طائرات مقاتلة من طراز شنيانج J-11 وطائرة قاذفة Xian H-6 وطائرة استطلاع KJ-500 وطائرة دون طيار BZK-005 وطائرة دون طيار HALE-7.

 


وزارة الدفاع التايوانية

الصين

رصد 6 مقاتلات

إختراق



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