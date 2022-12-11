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تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع" لجلسة 18 ديسمبر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:47 م
تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع" لجلسة 18 ديسمبر المستشار وجدى عبد المنعم_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع"، لجلسة 18 ديسمبر للأحراز.
 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
 
 
 

خليه التجمع

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المستشار وجدى عبد المنعم

مجمع محاكم بدر

الجماعات الإرهابية



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