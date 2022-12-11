بورسعيد تستعد لإطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور"

تستعد محافظة بورسعيد لإنطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور "Port Said International Festival for Bird Watching"، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022.

يبدأ المهرجان بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأحد فنادق بورسعيد السياحية، في تمام الساعة 10 صباحاً، وبحضور العديد من الشخصيات الهامة وبعض الوزراء والسفراء والفنانين والصحفين والسياسين، ويعقب المؤتمر الصحفي فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل بحيرة المنزلة.

يأتي هذا الحدث في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2022/2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية".

وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور " هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه و لأول مرة ، توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها : (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق وغيرها).

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.