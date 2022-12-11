اليوم السابع
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بدء جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:31 ص
بدء جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء المستشار محمد حماد _أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
 
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
 
 

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