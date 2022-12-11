انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية.. صور

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتي يوم الأربعاء القادم الموافق 14 / 12 / 2022 ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، في حضور الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة و شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.
أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 1279338 طفلا من خلال عدد 3537 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.
أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 533)فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و 3004 فرق متحركة بجوب المنازل والحضانات مقسمين إلي 1043 فريق بالحضر، وعدد 2494 فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل، مشيراً إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.
وأضاف الدكتور هشام مسعود أن الحملة القومية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أطلق شارة بدء فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد من مكتب صحة ثان الزقازيق، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، في حضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ورئيس حي ثان الزقازيق، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر.
وأضاف أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و 279 ألفا و338 طفلا من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من سن الولادة وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي نمط 2 بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، والحضانات، ومن شقة لشقة، من خلال الفرق الطبية والبالغ عددهم 3537 فرقة مقسمة إلي 1043 فرقة بالحضر، وعدد 2429 فرقة بالريف، منهم 533 فرقة بالمراكز الثابتة، وعدد 3004 فرقة متحركة، تجوب جميع المنازل، وحضانات الأطفال والبالغ عددهم 3098 حضانة بالمحافظة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيراً إلي أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ5 مساءً، وأن التطعيم آمن وبالمجان.
وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة خضعت لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة لتدريب الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية، لضمان تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.
انطلاق فاعليات الحملة القومية ضد شلل الأطفال
انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (2)
انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
حملة التطعيم
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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