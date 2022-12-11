انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية.. صور

أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 1279338 طفلا من خلال عدد 3537 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 533)فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و 3004 فرق متحركة بجوب المنازل والحضانات مقسمين إلي 1043 فريق بالحضر، وعدد 2494 فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل، مشيراً إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.