المشدد 6 سنوات لفلاح لاتجاره بالهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وأحمد محمد غنيمي وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14765 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2275 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "إسلام م ص"، 25 سنة، فلاح، مقيم منطقة ساح دجوى دائرة مركز شرطة بنها، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين" مما تستعمل على نفس السلاح محل الاتهام السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وردت معلومات لها بقيام عاطل، باتخاذ دائرة مركز شرطة بنها، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.