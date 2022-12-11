اليوم السابع
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المرور على 54 مستشفى خاصا فى جولات مكبرة للعلاج الحر بالمنوفية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:02 م
المرور على 54 مستشفى خاصا فى جولات مكبرة للعلاج الحر بالمنوفية المرور على 54 مستشفى خاص فى جولات مكبرة للعلاج الحر بالمنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، العديد من الجولات التفتيشية خلال شهر نوفمبر، ما بين عيادات ومستشفيات وغيرها من المنشآت في جولات تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .
 
 
وأكدت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الإدارة أجرت العديد من الزيارات الميدانية والتفتيشبة للمستشفيات المختلفة وبالأخص المستشفيات الخاصة، لافتة إلى أنه تم المرور على 54 مستشفى خاصة .
 
وأكدت مسعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرور أسفر عنه إصدار قرار بإغلاق أقسام مختلفة في 14 مستشفى، كما تم إغلاق كامل لثلاثة مستشفيات.
 
وأضافت مسعد، أنه تم انذار لمده شهر ل 24 مستشفى لوجود ملاحظات بسيطة بها، على أن يتم تلافى تلك الملاحظات والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
 

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