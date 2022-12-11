اليوم السابع
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المركز الإعلامى للكنيسة يعلن ترتيبات تغطية فعاليات عيد الميلاد المجيد 2023

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:46 م
المركز الإعلامى للكنيسة يعلن ترتيبات تغطية فعاليات عيد الميلاد المجيد 2023 المركز الكاثوليكى
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.
 
وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت ٧ يناير. 
 
وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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