اليوم السابع
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المتهمون بالتشاجر في روض الفرج يعترفون: "ضربنا بعض بسبب فتاة"

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:26 ص
المتهمون بالتشاجر في روض الفرج يعترفون: "ضربنا بعض بسبب فتاة" حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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"بسبب فتاة تشاجرنا"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بالتشاجر في روض الفرج بالقاهرة، بعدما تسبب شخص في مضايقة فتاة وتدخل ذووها للانتصار لها، ووقع الطرفان في مشاجرة أصيب فيها شخص بجرح بالرأس.
 
وكشفت الداخلية ملابسات تداول منشور يتضمن تعدى بعض الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.
 
 بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "شقيقين" ، أحدهما مصاب بجرح قطعى بالوجه- طرف ثان "أحد الأشخاص، مصاب بجرح بفروة الرأس")، بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، ولدى معاتبتهما له - حدثت بينهم مشادة كلامية - تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفين على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها.
 
 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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