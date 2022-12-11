اليوم السابع
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الكنيسة تعلن رسامة 6 كهنة جدد بإيبارشية ملوى.. صور

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:58 م
الكنيسة تعلن رسامة 6 كهنة جدد بإيبارشية ملوى.. صور الكنيسة تعلن رسامة 6 كهنة جدد
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي، صباح الأحد قبل الماضي، بالكنيسة المرقسية في ملوي (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح رسم 6 من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:
- الشماس رأفت منير كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة غبريال، والقديس الأنبا موسى باسم القس أيوب.
- الشماس سامح عبد الملاك كاهنًا على الكنيسة المرقسية بملوي باسم القس سرجيوس.
- الشماس جون سعيد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة غبريال والقديس الأنبا موسى - قبلي البلد باسم القس جون.
-الشماس صموئيل حسني كاهنًا على كنيسة أطفال بيت لحم - دير البرشا باسم القس إسحق.
-الشماس مينا مجدي كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس - الملكية البحرية باسم القس أكسيوس.
-الشماس مينا بشرى كاهنًاعلى كنيسة الشهداء والمعترفين- الملكية البحرية باسم القس إبيفانيوس .
 
وشارك في صلوات الرسامة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وتوابعها.
 
ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه ملوى

رسامه كهنه



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