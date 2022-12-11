اليوم السابع
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العثور على جثة مواطن ملقاة خلف مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:54 م
العثور على جثة مواطن ملقاة خلف مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم جثه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثرت الأجهزة الأمنية، علي جثة مواطن ملقاة خلف مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم، وتم نقل الجثة إلي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 


كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بالعثور علي جثة مواطن خلف مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

 

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلي مكان المصنع، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 
 

 


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