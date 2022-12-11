العثور على جثة مواطن ملقاة خلف مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بالعثور علي جثة مواطن خلف مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلي مكان المصنع، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

