اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:02 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد "ه.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد اسماعيل وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله وعماد محمد عبد الرحمن بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة مركز طهطا وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم  وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

 


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