السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة مركز طهطا وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.