الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد تامر حسني؛ للتعزية في وفاة المستشار طه حسن إسماعيل ياسين وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأحد، 11 ديسمبر 2022 03:09 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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