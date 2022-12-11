اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:05 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:09 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد تامر حسني؛ للتعزية في وفاة المستشار طه حسن إسماعيل ياسين وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية



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