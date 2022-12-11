الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد فؤاد، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.