اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:04 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:48 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة بوركينا فاسو بعيد الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد فؤاد، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

بوركينا فاسو



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