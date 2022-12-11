الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد فؤاد، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة بوركينا فاسو بعيد الاستقلالالأحد، 11 ديسمبر 2022 02:48 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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