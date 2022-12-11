الدفاع البولندية تنشر دبابات بالقرب من الحدود مع جيب كالينينجراد الروسى

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن بوشاشتشاك قوله لمحطة إذاعية محلية إن جميع الدبابات سيتم شحنها في نهاية المطاف إلى الوحدات العسكرية في مورج وبرانيفو وأوسترودا.

وأضاف وزير الدفاع "إن هذا الموقع هو المستهدف لتلك الدبابات" ، مشيرا إلى أن هذه الدبابات مصممة للعمل في التضاريس الموحلة والرطبة والتلال المنتشرة في منطقة وارميا-مازوري البولندية الشمالية الشرقية.

وأكد بقوله "من أولوياتنا تعزيز الجزء الشرقي من بلادنا".

وتسلمت بولندا يوم الثلاثاء الماضي الشحنة الأولى من عشر دبابات K2 و 24 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع K9.

وفي المجموع ، تخطط بولندا لشراء ما يصل إلى 1000 دبابة K2 و 672 K9 هاوتزر من كوريا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك ، ستشتري الدولة أيضًا ما يقرب من قاذفات صواريخ K239 Chunmoo المتعددة و 48 طائرة مقاتلة خفيفة من طراز FA-50.

وكثفت وارسو مشترياتها الدفاعية بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وتنص العقود المبرمة حتى الآن على توريد 189 دبابة و 212 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة بينما تصل التكلفة 6 مليار دولار.