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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "أبو كيان" بعد تداول صورة لإعلانه عن بيع المخدرات

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:24 م
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "أبو كيان" بعد تداول صورة لإعلانه عن بيع المخدرات المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً صورة لإعلان ترويجي لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة"، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
 
وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبو كيان" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وعُثر بحوزته على (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى -هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات" أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول ورقمى هاتفين مُحددين) .
 
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث

هيروين



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