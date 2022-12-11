الحكومة الجديدة فى بيرو تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيسة الجديدة للبلاد

فاطمة شوقى

أدت الحكومة الجديدة في بيرو اليمين الدستورية أمام رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي، وذلك بعد 3 أيام فقط من ترؤسها البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت صحيفة أن بولوارتي طلبت من مجلس وزرائها في مراسم حلف اليمين أداء واجباتهم بأمانة وإخلاص دون ارتكاب أي أعمال فساد.

وقالت بولوارتي - في خطاب للأمة - "أود أن أطمئنكم أنني عملت بجد لتشكيل مجلس وزراء من أجل الوحدة والإرساء الديمقراطي على المستوى الذي تتطلبه البلاد"، مضيفة أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون لجميع البروفيين.

يذكر أن بولوارتي (60 عاما) - كانت تشغل منصب نائبة الرئيس - حتى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم الأربعاء الماضي بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو في البرلمان، وإلقاء القبض عليه فيما بعد بتهم تمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله.

ومن المقرر أن تشغل بولوارتي الفترة المتبقية من ولاية كاستيلو وهى 3 أعوام ونصف العام، إلا أن المحتجين يطالبون بإجراء انتخابات جديدة وحل البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين يأملون في عودة الاستقرار إلى السلطة التنفيذية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية بعد فترة فوضى دامت 16 شهرا هي عمر ولاية الرئيس المعزول كاستيلو، شهدت أكثر من 80 وزيرا من خلال حكومته، بما في ذلك خمسة رؤساء وزراء وثلاثة وزراء مالية".