اليوم السابع
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التعليم توجه المدارس بمتابعة تسجيل المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:10 ص
التعليم توجه المدارس بمتابعة تسجيل المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بالتنبيه على المعلمين والإداريين بضرورة التسجيل للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل انتهاء المدة المحددة لتحديث البيانات. 
 
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 28 نوفمبر 2022، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى حرصه على هذه اللقاءات، التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور الإعلام الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
 
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات، وموضحًا أنه سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.
 
وقال الوزير، إن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة. 
 
وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
 
 
 

التربية والتعليم

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار التعليم



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