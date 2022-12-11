البيئة: وحدة البيوجاز بحديقة الحيوان نموذج لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى

كتبت ــ منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، أنه جارى إنشاء وحدة بيوجاز داخل حديقة الحيوان، تماشيًا مع توجه الدولة واستراتجية مصر 2030، الخاصة بالطاقة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والحدّ من التلوث.

وشهدت الدكتورة ياسيمن فؤاد، وزيرة البيئة، مايو 2021 مراسم توقيع اتفاقية تعاون، بـين جهاز شئون البيئة، ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئـة وحديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة، لتنفيذ وحدة غاز حيوي ، بتمويل من صندوق حماية البيئة، من ضمن مشروعات الطاقة الحيوية ومن أجل استخدام الوقود الأنظف فى شتى المجالات، خاصة استخدام الغاز الحيوى، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والطاقة غير المتجددة، وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة فى الهواء.