اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:06 م
أكرم القصاص
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البنك المركزي الصربي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5٪

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:30 م
البنك المركزي الصربي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5٪ صربيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن البنك المركزي الصربي قراره برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة، كجزء من إجراءات تشديد الشروط النقدية والحد من آثار ارتفاع الأسعار.


وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك الزيادة هي التاسعة على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي، وقد ارتفعت حاليا بمجموع 400 نقطة أساس منذ أبريل 2022.


وقال البنك المركزي الصربي إن سعر الفائدة على الودائع ارتفع أيضا ليصل إلى أربعة في المئة، وكذلك معدل التسهيلات الائتمانية إلى ستة في المئة.


ويُمكِّن هذا الإجراء البنك الوطني الصربي من المساهمة بشكل كبير في الحد من الآثار غير المباشرة لنمو أسعار الواردات على الأسعار المحلية، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي في ظروف عدم اليقين العالمي المتزايد.


ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم الرئيسي مرتفعة حتى نهاية عام 2022 وأوائل العام المقبل، غير أنها قد تتخذ بعد ذلك مسارا هابطا، مع انخفاض ملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2023.
ومن المقرر عقد الجلسة التالية للمجلس التنفيذي للبنك المركزي في 12 يناير 2023.


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