الأوقاف: أكاديمية الأوقاف الدولية مهمتها الوقوف على حقائق الأمور وثوابت الشرع

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات نفخر بأنها تابعة للوزارة، وهى معنية بتدريب الأئمة والواعظات، مشيرا إلى أنه أتى إلينا وفود من السودان والهند، ومن وكلاء الوزارة وأئمة الأوقاف من الجزائر.

وأضاف الدكتور أيمن أبوعمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على "القناة الأولى المصرية"، أنه جائت الفكرة لنستقبل أناس من كل بقاع الأرض، حيث نريد أن نجعلها صرحا كبيرا لكل المعنيين بالشأن الدينى ليقفوا على حقائق الأمور وثوابت الشرع وتجديد الخطاب الدينى.

وأشار إلى أن الدراسة تصل بالإمام والواعظة لأن يكونوا قادة فكر، كما أننا سنؤهله لأن يكون قادرا على أن يغوص فى باطن أمهات الكتب ويطبقها مع الواقع الذى نعيش فيه وهو أصل التجديد، موضحا أن وزارة الأوقاف منفتحة على العالم أجمع.

تابع، أقمنا 10 مؤتمرات دولية، شارك فيها أئمة من جميع الدول، حيث نطبق كلام الله، مؤكدا أن مصر صاحبة الريادة لنشر الدين الوسطى الصحيح، وهو منهج تسعى له الوزارة ووضح ذلك من التدريب النوعى التراكمى للأئمة.