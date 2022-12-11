افتتاح منتجع سفير دهب بحضور محافظ جنوب سيناء بتكلفة 265 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق نيابةً عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، منتجع سفير دهب، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت 265 مليون جنيه.

والمنتجع ضمن فئة الفنادق الخمس نجوم، مملوك لشركة "مصر للفنادق" التي يشارك القطاع الخاص بنسبة 46% ؜من رأس مالها، ويتولى إدارة المنتجع شركة "سفير" الدولية لإدارة الفنادق.

ويأتي افتتاح "سفير دهب" في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأصول المملوكة لشركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في فتح أسواق سياحية جديدة، حيث تعد السياحة أحد أهم ركائز التنمية للاقتصاد المصري لا سيما السياحة الترفيهية والشاطئية التي تنمو بمعدلات متسارعة في شواطئ جنوب سيناء ومدينة دهب كأفضل مقاصد ممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية على مستوى العالم.

ويعد منتجع "سفير دهب" أيقونة معمارية بمدينة دهب - جنوب سيناء، ويتسم بموقع متميز وإطلالة ساحرة على جبال البحر الأحمر. يتكون من 36 مبنى ذو تصميم معماري يعكس الطراز البدوي الأصيل بشكل عصري، ويضم 159 غرفة وجناح، والعديد من المطاعم العالمية المتخصصة ونادي صحي وحمامات سباحة دافئة في الشتاء، حيث تم استخدام الطاقه الشمسية لتسخين المياه، وقاعة اجتماعات، بإلاضافة إلى مركز للغوص والألعاب المائية، ومركزين متخصصيين في ركوب الأمواج ونادي للأطفال.

وحضر الافتتاح كل من المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعبد العزيز الفيلكاوي رئيس مجلس إدارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات، وحسين شكري المدير الإقليمي لفنادق سفير مصر.