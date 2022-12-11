افتتاح معرض للملابس بجامعة طنطا للبيع بأسعار رمزية للطلاب.. صور

الغربية فريق محافظات

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، معرض لملابس الطلاب بكلية العلوم، والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالتعاون مع جمعية نادى إينرويل بطنطا، وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح "سليم" أن إقامة هذه المعارض يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة انطلاقا من المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب فى مساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن لهم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى.

وأضاف أن المعرض يستمر على مدار خمسة أيام فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2022 الجاري، لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية لغير القادرين من الطلاب و ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة لتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، مثمنا على الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم المعرض.

شارك فى فعاليات الافتتاح الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة أميرة عارف رئيس نادى إينرويل بطنطا.