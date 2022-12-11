اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 3 جرائم سابقة بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، أقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصَين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول ، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة تم تحديدهما (عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما،وتم بإرشادهم العثور على الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (بائع هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حيث تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى "من متحصلات بيع الهواتف المحمولة".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.