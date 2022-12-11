اتحاد الخدمات العامة والتجارية ببريطانيا يدعو سوناك لحل أزمة القوارب الصغيرة

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دعا اتحاد الخدمات العامة والتجارية في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، الحكومة البريطانية لتبني نهج جديد حول أزمة القوارب الصغيرة التي تعبر بحر المانش.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الذي يمثل أكثر من مئتي ألف من موظفي الخدمات العامة، ويدعم إجراءات اللجوء إلى المحكمة، يطالب أيضا حكومة ريشي سوناك بإلغاء الصفقة الأخيرة مع الفرنسيين لأنها "محكوم عليها بالفشل".



وقال رئيس قسم المفاوضات في اتحاد الخدمات العامة والتجارية بالمملكة المتحدة بول أوكونور، في رسالته لوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن "الحكومة ينبغي أن تتبنى نهجا جديدا وتمنح تأشيرة مرور آمن للاجئين حتى يتمكنوا من تجنب العبور الخطير تحت رحمة المجرمين المنظمين".



وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة هو إنشاء تأشيرة مرور آمن يسمح للاجئين بطريق آمن إلى المملكة المتحدة، حيث جاء ذلك عقب يوم من إعلان فرنسا عن زيادة عدد سفن الإنقاذ في القناة.



وأضاف أوكونور أن "نهج الحد من عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة أدى إلى تفاقم الشعور بالبؤس بين موظفي وزارة الداخلية مع سياسات مثل البيئة المعادية التي تجعل وظائفهم غير مستساغة للغاية بطرق متنوعة".



وكان قد تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بجعل معالجة عبور القوارب الصغيرة أولوية ومن المتوقع أن يصدر بيانا حول هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.