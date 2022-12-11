إصابة 7 أشخاص فى حادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وسيارة أخرى بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا.