إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوى الشرقى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب مهندس و5 عمال، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بالمحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: "اسلام . ر . ح " مهندس، مقيم محافظة الفيوم، 30 سنة، مصاب كسر مضاعف بالفخذ الأيمن مع جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و" محمد . ع . أ"32 سنة، مقيم مركز أطفيح في محافظة الجيزة، مصاب جروح وسحجات وكدمات متفرقة، و"محمد . م . إ" 25 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، و"تامر . ع . أ" 35 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، و " مصطفى . ع . م" 30 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، و" محمود . ع . أ" 30 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.