إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بمركبتى توك توك بالغربية

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على محور هيلانة بمنطقة العجيزي.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل فر قائدها هاربا بمركبتى توك توك، وأسفر الحادث عن إصابة قائديها بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.