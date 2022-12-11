إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بمركبتى توك توك بالغربية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بمركبتي توك توك على محور هيلانة بمنطقة العجيزي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على محور هيلانة بمنطقة العجيزي.
انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل فر قائدها هاربا بمركبتى توك توك، وأسفر الحادث عن إصابة قائديها بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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