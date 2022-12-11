اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بمركبتى توك توك بالغربية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:27 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بمركبتى توك توك بالغربية حادث - أرشيفية
الغربية - فريق محافظات

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أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بمركبتي توك توك على محور هيلانة بمنطقة العجيزي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على محور هيلانة بمنطقة العجيزي.
 
 
انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل فر قائدها هاربا بمركبتى توك توك، وأسفر الحادث عن إصابة قائديها بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

 


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