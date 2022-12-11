اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:25 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.

 


كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

 

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
 

 


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