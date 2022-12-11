إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.