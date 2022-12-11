اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:56 م
إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الأحد، بوقف تعدي بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن سور بالطوب الأبيض بارتفاع 2 متر وطول 20 مترا. 
 
كما تم تنفيذ إزالة فورية لغرفة مقامة بالطوب الأبيض على مساحة 10 أمتار. 
 
بالإضافة إلى إزالة سور من الطوب الأبيض بارتفاع 2 متر وطول 20 مترا.
 
وتم تنفيذ الإزالات بحضور مسئول المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
 

الاسماعيلية

القنطرة غرب

التعدى على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات

التغيرات المكانية



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