إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الأحد، بوقف تعدي بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن سور بالطوب الأبيض بارتفاع 2 متر وطول 20 مترا.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لغرفة مقامة بالطوب الأبيض على مساحة 10 أمتار.

بالإضافة إلى إزالة سور من الطوب الأبيض بارتفاع 2 متر وطول 20 مترا.

وتم تنفيذ الإزالات بحضور مسئول المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.