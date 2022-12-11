إحالة ربة منزل دست السم لزوجها فى عصير لرفضه الإنفاق على أشقائها للمفتى

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11860 لسنة 2020 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 2978 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ولاء أ م"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية أسنيت دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "السيد كامل الشحات"، عمدا، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه، وأعدت لذلك الغرض جواهر سامة "سم فئران"، وقامت بوضعه بإحدي المشروبات "عصير تمر هندي".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عقب ذلك قدمت المشروب لزوجها المجني عليه ليتناوله وتسبب ذلك في موته عاجلا، وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية، قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة شقيق المجني عليه، والذي أكد أنه أخبر بوفاة شقيقه المجني عليه المتوفى، وحال قيامه بتغسيل الجثمان، أبصره به زرقان وأنه يخرج من فمه دماء وبعض الرغاوي، فاشتبه في وفاته جنائيا، واتهم زوجة شقيقه المتهمة بأنها قامت بدس السم له في أحدى المشروبات وذلك على إثر خلافات فيما بينهما، وعزي قصد المتهمة هو إزهاق روحه.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين زوجته المتهمة، كون المجني عليه رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة، مما دفع المتهمة إلى عقد العزم والنية على قتل زوجها المجني عليه، وبتاريخ الواقعة بشهر رمضان المعظم وعقب تناول المتهمة الإفطار رفقة زوجها المجني عليه وأولادهم، قامت المتهمة بإخراج صغارها من المنزل للعب أمام المنزل حتى تتيح لها الفرصة وقامت بدث إحدى الجواهر السامة "سم فئران" وقامت بتقديم ذلك المشروب للمجني عليه لتناوله وعقب تناول المجني عليه ذلك المشروب المدسوس به السم من قبل المتهمة أدى ذلك إلى قتله وأودى بحياته في الحال.

وعقب قيام المتهمة بقتل المجني عليه، قامت بإبلاغ أهليته بوفاته، وحال حضور منزله أخبرتهم المتهمة بأن الوفاة طبيعية على إثر ذلك قامت أهلية المتوفى بدفن المجني عليه، وعزي قصد المتهمة قتل المجني عليه.